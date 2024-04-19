Российский "Волнорез" помешал дронам ВСУ ударить по оставленному "Солнцепёку"

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез" не дал украинским FPV-дронам поразить оставленную в поле ТОС-1А "Солнцепёк", рассказал журналистам разработчик устройства Станислав. По его словам, беспилотники пытались атаковать машину всю ночь.

"По какой-то причине, видимо из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили её пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на "заглушенной" машине всё равно смогла её защитить. Где-то шесть часов "Солнцепёк" стоял в чистом поле, противник <...> не смог поразить", — сказал конструктор в беседе с РИА "Новости".

По словам Станислава, ВСУ успели запустить в направлении нашего "Солнцепёка" пять-шесть дронов. После этого машину эвакуировали и починили, на данный момент она снова в строю.