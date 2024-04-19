Российский "Волнорез" помешал дронам ВСУ ударить по оставленному "Солнцепёку"
ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне проведения спецоперации. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез" не дал украинским FPV-дронам поразить оставленную в поле ТОС-1А "Солнцепёк", рассказал журналистам разработчик устройства Станислав. По его словам, беспилотники пытались атаковать машину всю ночь.
"По какой-то причине, видимо из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили её пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на "заглушенной" машине всё равно смогла её защитить. Где-то шесть часов "Солнцепёк" стоял в чистом поле, противник <...> не смог поразить", — сказал конструктор в беседе с РИА "Новости".
По словам Станислава, ВСУ успели запустить в направлении нашего "Солнцепёка" пять-шесть дронов. После этого машину эвакуировали и починили, на данный момент она снова в строю.
Ранее в зоне проведения спецоперации успешно испытали новый комплекс РЭБ "Тетраэдр". По словам его разработчика, устройство можно устанавливать не только на военную технику, но и, например, на кареты скорой помощи, общественный транспорт или блокпосты. Один комплекс стоит около 300 тысяч рублей.