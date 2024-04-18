Турчак показал новый российский дрон "Скворец", обманывающий системы РЭБ 18 апреля, 13:10 В Рязани представили на выставке дроны "Скворец". Обложка © Telegram / Андрей Турчак Z

В Рязани на выставке "День инноваций ВДВ" представили публике новый российский беспилотник "Скворец", который неуязвим для систем РЭБ и может работать даже в непогоду. Об этом рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Дрон разработан Центром беспилотных систем и технологий, созданным при поддержке "Единой России" и фонда "Наша правда". Дальность полёта аппарата достигает 20 километров. Он может передвигаться в любых погодных условиях и сохранять управление даже при воздействии на него вражеских систем РЭБ. Турчак добавил, что "Скворцы" уже летают в зоне СВО и на их счету сотни единиц уничтоженной техники ВСУ.

"Эти дроны уже применяются десантниками 76-й дивизии ВДВ, бойцами 132-й гвардейской мотострелковой бригады и многими другими подразделениями в зоне СВО. Запрос на них большой", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке, западнее Донецка, российские военные наглядно показали возможности нового танка "Царь-мангал", который спокойно проехал под непрекращающимся огнём противника, высадил десант и вернулся на базу.

Авторы Татьяна Миссуми