Морпехи Черноморского флота уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по позициям противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, в этот раз морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили наблюдательный пункт украинских войск на правом берегу Днепра.

"Экипаж 120-мм САУ 2С9 "Нона-С" морской пехоты Черноморского флота уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", — приводит сообщение министерства РИА "Новости".

В нём говорится, что вычислить позиции противника удалось морским пехотинцам из состава группировки войск "Днепр". Они смогли обнаружить наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины, откуда противник вёл наблюдение за находящимся под контролем россиян берегом реки.

После обнаружения вражеского наблюдательного пункта было принято решение открыть по нему огонь из самоходной артиллерийской установки "Нона". В результате экипаж самоходки вышел на огневые позиции и прямой наводкой уничтожил засевших в том месте военнослужащих ВСУ.