Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника
Минобороны: Над Брянской областью сбито два БПЛА ВСУ самолётного типа
Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По информации Министерства обороны РФ, два дрона ВСУ были сбиты над Брянской областью.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении трёх беспилотников в регионе. По его словам, они были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО.
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