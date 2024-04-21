Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника

Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По информации Министерства обороны РФ, два дрона ВСУ были сбиты над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.