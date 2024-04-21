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20 апреля, 21:55

Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника

Минобороны: Над Брянской областью сбито два БПЛА ВСУ самолётного типа

Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. По информации Министерства обороны РФ, два дрона ВСУ были сбиты над Брянской областью.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.

В Калужской области силы ПВО сбили несколько дронов
В Калужской области силы ПВО сбили несколько дронов

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении трёх беспилотников в регионе. По его словам, они были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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