Три украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью уничтожено три украинских беспилотника самолётного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", — сообщил губернатор и добавил, что никто не пострадал.