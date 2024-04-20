Три украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Три дрона ВСУ уничтожены над территорией Брянской области
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью уничтожено три украинских беспилотника самолётного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО Министерства обороны РФ", — сообщил губернатор и добавил, что никто не пострадал.
Life.ru также сообщал об уничтожении 50 украинских БПЛА над российскими регионами минувшей ночью. Десять из них были уничтожены в Брянской области.
Shutterstock / FOTODOM