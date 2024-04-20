В Калужской области силы ПВО сбили несколько дронов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что силы ПВО сбили несколько дронов над территорией Жуковского района. Предварительно, обошлось без пострадавших, а также без каких-либо разрушений на земле.

"Обломки упали в стороне от населённых пунктов. На месте работают оперативные службы", — написал Шапша в телеграм-канале.