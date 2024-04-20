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20 апреля, 16:49

В Калужской области силы ПВО сбили несколько дронов

Губернатор Шапша: Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Калужской областью

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что силы ПВО сбили несколько дронов над территорией Жуковского района. Предварительно, обошлось без пострадавших, а также без каких-либо разрушений на земле.

"Обломки упали в стороне от населённых пунктов. На месте работают оперативные службы", — написал Шапша в телеграм-канале.

А ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате 50 украинских беспилотников в ночь на 20 апреля. По данным ведомства, один из дронов был сбит над Калужской областью.

Метеозонд ВСУ с взрывчаткой застрял в заборе в селе в Калужской области
Метеозонд ВСУ с взрывчаткой застрял в заборе в селе в Калужской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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