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17 апреля, 15:42

Конфуз года: Премьер Украины взмолил США о комплексах ПВО для защиты "российских городов"

Премьер Украины Шмыгаль оговорился, попросив Запад о защите российских городов

Все думали, что номинацию "Конфуз года" возьмёт Джо Байден, но у него появился достойный соперник с Украины. Обложка © AP / TASS

Все думали, что номинацию "Конфуз года" возьмёт Джо Байден, но у него появился достойный соперник с Украины. Обложка © AP / TASS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил обидную оговорку, призвав страны Запада в срочном порядке поставить комплексы противовоздушной обороны "для защиты российских городов". Конфуз произошёл с ним во время выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.

"Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", — заявил Шмыгаль.

Позднее он исправил свою ошибку, пояснив, что комплексы ПВО необходимы для защиты всё-таки украинских городов, в которых сконцентрирована промышленность и живут мирные люди.

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А ранее президент США Джо Байден перепутал Украину с НАТО и призвал Конгресс принять закон о финансировании альянса. Конфуз произошёл во время визита политика в штат Делавэр. Кстати, до этого ведущая телеканала Би-би-си оговорилась в прямом эфире и объявила президента США Джо Байдена президентом Украины.

Марина Калегина
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