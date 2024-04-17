Конфуз года: Премьер Украины взмолил США о комплексах ПВО для защиты "российских городов"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил обидную оговорку, призвав страны Запада в срочном порядке поставить комплексы противовоздушной обороны "для защиты российских городов". Конфуз произошёл с ним во время выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.

Позднее он исправил свою ошибку, пояснив, что комплексы ПВО необходимы для защиты всё-таки украинских городов, в которых сконцентрирована промышленность и живут мирные люди.