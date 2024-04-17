Конфуз года: Премьер Украины взмолил США о комплексах ПВО для защиты "российских городов"
Премьер Украины Шмыгаль оговорился, попросив Запад о защите российских городов
Все думали, что номинацию "Конфуз года" возьмёт Джо Байден, но у него появился достойный соперник с Украины. Обложка © AP / TASS
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил обидную оговорку, призвав страны Запада в срочном порядке поставить комплексы противовоздушной обороны "для защиты российских городов". Конфуз произошёл с ним во время выступления на Форуме американо-украинского партнёрства в Вашингтоне.
"Нам нужны системы противовоздушной обороны, чтобы защитить российские города", — заявил Шмыгаль.
Позднее он исправил свою ошибку, пояснив, что комплексы ПВО необходимы для защиты всё-таки украинских городов, в которых сконцентрирована промышленность и живут мирные люди.
А ранее президент США Джо Байден перепутал Украину с НАТО и призвал Конгресс принять закон о финансировании альянса. Конфуз произошёл во время визита политика в штат Делавэр. Кстати, до этого ведущая телеканала Би-би-си оговорилась в прямом эфире и объявила президента США Джо Байдена президентом Украины.