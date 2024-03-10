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10 марта, 09:52

"Кроваво опозорились": Захарова раскрыла, что означает "оговорка" Байдена об Украине

Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием позора США

Президент США Джо Байден на самом деле не путал Украину с Ираком и Афганистаном, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, американский лидер просто не мог больше не признать очевидное.

"Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, в интервью телеканалу MSNBC Джо Байден оговорился, спутав Украину с Ираком и Афганистаном. По словам американского лидера, Штатам не стоило лезть в эти страны.

Обложка ©

ТАСС / AP / Shawn Thew

Матвей Константинов
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