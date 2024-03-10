"Кроваво опозорились": Захарова раскрыла, что означает "оговорка" Байдена об Украине
Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием позора США
Президент США Джо Байден на самом деле не путал Украину с Ираком и Афганистаном, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, американский лидер просто не мог больше не признать очевидное.
"Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все, — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, в интервью телеканалу MSNBC Джо Байден оговорился, спутав Украину с Ираком и Афганистаном. По словам американского лидера, Штатам не стоило лезть в эти страны.
ТАСС / AP / Shawn Thew