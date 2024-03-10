Байден оговорился и признал, что США не стоило лезть на Украину
Байден оговорился, перепутав Украину с Ираком и Афганистаном
Президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу MSNBC. При этом американский лидер признал ошибки ведения политики по отношению к вышеназванным странам.
"Америка допустила ошибку. Мы охотились за [экс-главарём "Аль-Каиды"* Усамой] бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости", — подчеркнул Байден, добавив, что это вызвало только больше новых проблем и трудностей.
А ранее Байден в шутку сообщил, что хотел бы страдать умственным расстройством. Так американский лидер ответил на слова конгрессмена Джерри Надлера, который заявил, что после оглашения Байденом ежегодного послания "О положении страны" никто не будет говорить, что он страдает чем-то подобным.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
ТАСС / AP / Shawn Thew