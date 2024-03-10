Байден оговорился и признал, что США не стоило лезть на Украину

"Америка допустила ошибку. Мы охотились за [экс-главарём "Аль-Каиды"* Усамой] бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости", — подчеркнул Байден, добавив, что это вызвало только больше новых проблем и трудностей.