"У меня слишком много энергии": Байден заявил, что хотел бы страдать от умственного расстройства

Президент США Джо Байден в шутку заявил, что хотел бы страдать от умственного расстройства. Так глава государства ответил конгрессмену Джерри Надлеру, считающему, что после оглашения ежегодного послания "О положении страны" никто не будет говорить, что американский лидер страдает чем-то подобным. А член Палаты представителей Конгресса Штатов Никема Уильямс отметила, что тот полон энергии.

"Мне вроде как иногда хотелось бы, чтобы у меня было когнитивное нарушение... У меня слишком много энергии. В этом и проблема", — цитирует его The New York Times.