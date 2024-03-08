Байден заявил, что решительно настроен не задействовать ВС США на Украине
Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что армия США не должна воевать на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 7 марта, выступая перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны".
"Они (украинцы. — Прим. Лайфа) не просят об американских солдатах. На самом деле американских солдат нет в войне на Украине, и я решительно настроен, чтобы так было и впредь", — заявил глава Соединённых Штатов.
Ранее уже сообщалось, что Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так в Белом доме отреагировали на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество". А вот по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, западные войска давно воюют в составе ВСУ.
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