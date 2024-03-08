Регион

Уведомления отключены

8 марта, 03:28

Байден заявил, что решительно настроен не задействовать ВС США на Украине

Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что армия США не должна воевать на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 7 марта, выступая перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Они (украинцы. — Прим. Лайфа) не просят об американских солдатах. На самом деле американских солдат нет в войне на Украине, и я решительно настроен, чтобы так было и впредь", — заявил глава Соединённых Штатов.

Эксперт назвал причину отказа Зеленской прийти на выступление Байдена
Эксперт назвал причину отказа Зеленской прийти на выступление Байдена

Ранее уже сообщалось, что Соединённые Штаты не станут задействовать собственных военнослужащих для борьбы с Россией на стороне ВСУ. Так в Белом доме отреагировали на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам "проявить мужество". А вот по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, западные войска давно воюют в составе ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / Paul Froggatt

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров