Байден заявил, что решительно настроен не задействовать ВС США на Украине

Президент США Джо Байден по-прежнему считает, что армия США не должна воевать на Украине. Об этом он сообщил в четверг, 7 марта, выступая перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Они (украинцы. — Прим. Лайфа) не просят об американских солдатах. На самом деле американских солдат нет в войне на Украине, и я решительно настроен, чтобы так было и впредь", — заявил глава Соединённых Штатов.