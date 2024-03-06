Эксперт назвал причину отказа Зеленской прийти на выступление Байдена

Жена Владимира Зеленского Елена не приняла приглашение на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе не из-за присутствия там Юлии Навальной, заявил главный редактор информационного агентства "Аврора" Георгий Фёдоров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, присутствие Навальной здесь не имеет значения. Более того, Зеленский и его супруга встречались со Светланой Тихановской, поэтому жена покойного политика у них не вызывает никакого раздражения. На самом деле им было бы выгодно "попиариться" на ней, добавил эксперт. Однако причина кроется в довольно непростом положении Зеленского, который понимает, что он "проект Байдена" и многим обязан американскому лидеру.

"Но ситуация в США меняется, с большой вероятностью следующим президентом станет [Дональд] Трамп. Если Зеленский или его жена прилетят слушать Байдена, то Трамп может закусить удила и при приходе к власти выразить своё фи Зеленскому в виде отсутствия поддержки, которую тот ждёт. То есть через год это может такие проблемы невосполнимые для Украины иметь, учитывая, что за это время ситуация может измениться в худшую для неё сторону", — пояснил Фёдоров.

Также он подчеркнул, что вероятность того, что администрация Байдена примет меры против Зеленского, минимальна. Однако украинскому политику, скорее всего, выразят недовольство, так как Байден и его соратники достаточно злопамятны.

Напомним, ранее Life.ru писал, что жена Зеленского отказалась прийти на выступление американского лидера Джо Байдена в Конгрессе. Сообщалось, что причина отказа кроется в том, что на мероприятии должна была быть вдова Навального* Юлия.