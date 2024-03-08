"Позор": Трамп коротко и ёмко высказался об обращении Байдена к Конгрессу
Трамп назвал обращение Байдена к Конгрессу позором
Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci / ТАСС / AP / Evan Vucci
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу является позором для страны, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом политик заявил в социальной сети Truth Social, которой владеет.
"Это был позор для нашей страны", — написал он.
По мнению Трампа, выступление его оппонента было наполнено гневом, лишено сострадания и в целом стало худшим в истории.
Напомним, Джо Байден зачитал ежегодное послание к Конгрессу "О положении страны", в котором затронул ряд внутри- и внешнеполитических вопросов. Хозяин Белого дома, в частности, решительно отверг возможность появления американских солдат на Украине и заверил президента России Владимира Путина, что Штаты "не прогнутся".