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13 декабря, 16:46

Американская телеведущая нарекла Байдена президентом Украины

Телеведущая Би-би-си в прямом эфире объявила Байдена президентом Украины

Американская ведущая выпуска новостей оговорилась в прямом эфире и объявила президента США Джо Байдена президентом Украины. Конфуз случился в ходе трансляции американского телеканала Би-би-си (BBC), отрывок сразу завирусился в Сети.

Телеведущая Би-би-си назвала Байдена президентом Украины. Видео © X / The Saviour

"На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины. Джо Байден заявил..." сделала оговорку ведущая и сразу же себя поправила.

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Впрочем, сам Байден даст фору кому угодно в вопросе оговорок в инфополе. Так, как раз сегодня американский лидер запутался и сообщил, что первый вопрос после завершения встречи с Владимиром Зеленским он задаст себе сам.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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