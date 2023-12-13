Американская телеведущая нарекла Байдена президентом Украины

"На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины. Джо Байден заявил..." — сделала оговорку ведущая и сразу же себя поправила.

Впрочем, сам Байден даст фору кому угодно в вопросе оговорок в инфополе. Так, как раз сегодня американский лидер запутался и сообщил, что первый вопрос после завершения встречи с Владимиром Зеленским он задаст себе сам.