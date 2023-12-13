Американская телеведущая нарекла Байдена президентом Украины
Телеведущая Би-би-си в прямом эфире объявила Байдена президентом Украины
Американская ведущая выпуска новостей оговорилась в прямом эфире и объявила президента США Джо Байдена президентом Украины. Конфуз случился в ходе трансляции американского телеканала Би-би-си (BBC), отрывок сразу завирусился в Сети.
Телеведущая Би-би-си назвала Байдена президентом Украины. Видео © X / The Saviour
"На пресс-конференции с президентом Украины Джо Байденом... С президентом Украины. Джо Байден заявил..." — сделала оговорку ведущая и сразу же себя поправила.
Впрочем, сам Байден даст фору кому угодно в вопросе оговорок в инфополе. Так, как раз сегодня американский лидер запутался и сообщил, что первый вопрос после завершения встречи с Владимиром Зеленским он задаст себе сам.
Getty Images / Chip Somodevilla