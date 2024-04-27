Над Брянской областью уничтожены три украинских беспилотника
Минобороны: Три украинских беспилотника уничтожены в Брянской области
Три украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
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