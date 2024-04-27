Над Брянской областью уничтожены три украинских беспилотника

Три украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.