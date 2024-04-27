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27 апреля, 20:35

Над Брянской областью уничтожены три украинских беспилотника

Минобороны: Три украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Три украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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