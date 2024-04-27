Опасность атаки БПЛА объявлена в ещё одном российском регионе

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил Гусев в телеграм-канале.