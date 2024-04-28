Над Брянской областью сбито шесть беспилотников
Губернатор Богомаз: Шесть украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью
Над Брянской областью силами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским", — рассказал губернатор.
Также Богомаз сообщил, что ещё два украинских дрона были уничтожены над Севским районом. В результате происшествия никто не пострадал.
Об уничтожении первого за ночь беспилотника над территорией Брянской области губернатор региона Александр Богомаз сообщал ранее. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА.
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