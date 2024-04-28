Над Брянской областью сбито шесть беспилотников

Над Брянской областью силами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским", — рассказал губернатор.