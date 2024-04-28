Минобороны: ВС РФ отразили три контратаки ВСУ, уничтожив 270 бойцов и технику

Бойцы российской группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач специальной военной операции за сутки отбили три контратаки ВСУ, а также заняли более выгодные рубежи. Враг лишился 270 человек, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, российским военным удалось отразить три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское ЛНР. За 24 часа на этом направлении враг лишился до 270 солдат, бронетранспортёра, 8 автомобилей, 155-мм американской гаубицы М198, 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и 130-мм пушки М-46.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска Южной группировки за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, улучшив своё положение по переднему краю. Противник потерял до 360 человек личного состава. Также ВС РФ поразили две вражеские станции РЭБ и полевой склад боеприпасов.