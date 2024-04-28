Армия России за сутки отбила 4 контратаки 92-й бригады ВСУ, уничтожив 360 бойцов 28 апреля, 11:12 ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ под Часовым Яром. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, улучшив своё положение по переднему краю, при этом противник потерял до 360 человек личного состава. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка ДНР", — уточнили в ведомстве.

Бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ четырежды попытались прорваться к российским позициям в районе Часова Яра в ДНР, но все попытки закончились провалом. По данным Минобороны, украинская армия лишилась до 360 солдат, двух бронемашин, 17 автомобилей, двух орудий Д-20, двух гаубиц Д-30 и противотанкового комплекса "Рапира". Также ВС РФ поразили две вражеские станции РЭБ и полевой склад боеприпасов.

Также сообщалось, что средствами противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля было уничтожено 17 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, они были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях.

Авторы Татьяна Миссуми