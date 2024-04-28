Группировка войск "Запад" поразила три подразделения ВСУ

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил в беседе с ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, бойцы ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трём подразделениям Вооружённых сил Украины, а также ликвидировали до 50 украинских военных.

"Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка", — сообщили в Минобороны.

Помимо того, Бигма рассказал о работе российской артиллерии на этом участке фронта. По его словам, она поразила свыше 290 объектов ВСУ. Также благодаря грамотному применению методов контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ "Гвоздика", буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, восемь миномётных расчётов. Сообщается, что противник потерял до 50 военнослужащих, пять пикапов и 10 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.