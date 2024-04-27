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Регион
27 апреля, 13:08

Российские войска за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска за прошедшую неделю — с 20 по 27 апреля — нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — говорится в заявлении ведомства.

Удары пришлись по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, цехам производства и ремонта морских и воздушных беспилотников.

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А ранее подполье сообщило, что минувшей ночью на Украине ВС РФ ударили, в частности, по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского, целям в Житомирской, Тернопольской, Львовской областях, а также психиатрической больнице в Харькове, которую давно закрыли и использовали в интересах ВСУ.

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ТАСС / Сергей Федюнин

Александра Вишнякова
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