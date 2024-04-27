Российские войска за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска за прошедшую неделю — с 20 по 27 апреля — нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", — говорится в заявлении ведомства.