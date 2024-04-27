Минобороны РФ рассказало о недельной "добыче" российской авиации и ПВО

Авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю сбили два самолёта ВСУ и почти 1,7 тысячи украинских дронов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства обороны РФ в субботу, 27 апреля.

"Сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что вражеский МиГ-29 ВС РФ уничтожили на аэродроме базирования. Кроме того, российские военные ликвидировали восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также две боевые машины ЗРК Hawk и "Оса-АКМ". Также ВСУ лишились двух радиолокационных станций (РЛС) — "Пеликан" и П-18.