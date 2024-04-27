ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области, который использовали для ударов по Крыму
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом ВСУ под Николаевом
Бомбардировщик Су-34 ВКС России. Обложка © мультимедиа.минобороны.рф
ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом на аэродроме Мартыновка в Вознесенском районе Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев. "Прилёт" зафиксировали в 22:50, он чувствовался на большом расстоянии.
"Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пяти километрах, прилетело в какой-то из складов с БК", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По мнению подпольщика, аэродром могли подготовить как площадку "подскока" для ударов по новым регионам и Крыму. А несколько дней назад на территории объекта и в районе военной части на Бугских хуторах начали выставлять ложные цели.
Напомним, минувшей ночью на Украине снова звучала воздушная тревога. По словам Сергея Лебедева, ВС РФ ударили, в частности, по Кривому рогу — родному городу Владимира Зеленского, целям в Житомирской, Тернопольской, Львовской областях, а также психиатрической больнице в Харькове. Подпольщик отметил, что учреждение давно закрыли и оно использовалось в интересах ВСУ.