ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области, который использовали для ударов по Крыму

ВС России нанесли удар по складу с боекомплектом на аэродроме Мартыновка в Вознесенском районе Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев. "Прилёт" зафиксировали в 22:50, он чувствовался на большом расстоянии.

"Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пяти километрах, прилетело в какой-то из складов с БК", — сказал он в беседе с РИА "Новости".