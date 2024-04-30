В Германии отметили бурю в военном руководстве Украины из-за сдачи Очеретино
BZ: Отход 115-й мехбригады ВСУ из Очеретино привёл к бурной дискуссии на Украине
Отход 115-й механизированной бригады ВСУ из села Очеретино в ДНР привёл к бурной реакции в военном руководстве Незалежной. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — сказано в материале газеты.
Авторы текста указывают, что военное руководство страны не стало комментировать ситуацию вокруг Очеретино, но при этом собирается найти крайних в этом провале. В то же время есть свидетельства того, что бойцы ВСУ, которые обороняли эти рубежи, покинули свои позиции заранее.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский не стал отрицать тактических успехов Армии России, атакующей по всей линии боевого соприкосновения. В качестве самых сложных направлений он выделил Покровское и Кураховское. Военачальник добавил, что на этих участках украинские подразделения отступили к новым рубежам к западу от Бердычей, Семёновки и Новомихайловки. А украинский политолог заявил, что сдача позиций в Очеретино лишит ВСУ оставшихся средств по удержанию продвижения ВС РФ на запад.
Shutterstock / FOTODOM