Отход 115-й механизированной бригады ВСУ из села Очеретино в ДНР привёл к бурной реакции в военном руководстве Незалежной. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

"За последние несколько дней российские войска заняли село Очеретино практически без сопротивления со стороны Украины. Поскольку украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…> , этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины", — сказано в материале газеты.

Авторы текста указывают, что военное руководство страны не стало комментировать ситуацию вокруг Очеретино, но при этом собирается найти крайних в этом провале. В то же время есть свидетельства того, что бойцы ВСУ, которые обороняли эти рубежи, покинули свои позиции заранее.