На Украине заявили о тактическом кризисе ВСУ из-за прорыва Армии России

Если ВСУ оставят позиции в районе Очеретина, это сильно ударит по способности украинских сил препятствовать дальнейшему продвижению на запад Армии России. Такое мнение выразил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с YouTube-каналом Politeka.

"[После отступления ВСУ под Очеретино] российские войска продолжают двигаться на запад. Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжёлую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — объяснил он свою позицию.

Политолог добавил, что Украине грозит потеря ещё больших территорий, если ВС РФ разовьют тактический успех на Авдеевском направлении. В таком случае у российских войск будет возможность уничтожить главные коммуникации противника в Донбассе. По мнению Бортника, ближайшие два-три месяца станут тяжелейшим испытанием для украинских военнослужащих.