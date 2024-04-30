На Украине заявили о тактическом кризисе ВСУ из-за прорыва Армии России
Политолог Бортник: Освобождение Россией Авдеевки привело к кризису ВСУ
Если ВСУ оставят позиции в районе Очеретина, это сильно ударит по способности украинских сил препятствовать дальнейшему продвижению на запад Армии России. Такое мнение выразил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с YouTube-каналом Politeka.
"[После отступления ВСУ под Очеретино] российские войска продолжают двигаться на запад. Сдержать это наступление сил не хватает, Россия давит дальше на этом направлении, масштабно применяет КАБы, тяжёлую артиллерию. Захват Авдеевки постепенно на наших глазах превращается в тактический кризис для ВСУ", — объяснил он свою позицию.
Политолог добавил, что Украине грозит потеря ещё больших территорий, если ВС РФ разовьют тактический успех на Авдеевском направлении. В таком случае у российских войск будет возможность уничтожить главные коммуникации противника в Донбассе. По мнению Бортника, ближайшие два-три месяца станут тяжелейшим испытанием для украинских военнослужащих.
Ранее отставной полковник СБУ рассказал, что в зоне СВО в скором времени появятся новые боевые направления, потому что российские военные успешно выискивают слабости в защите украинской армии и стягивают необходимую для её прорыва силу. По его мнению, в настоящий момент самая главная уязвимость ВСУ — именно Очеретино в ДНР.
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