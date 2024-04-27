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27 апреля, 14:19

"Роту сгноили": Украинские военные обрушились на "тупое" командование за сдачу Очеретина

iDNES: Военные ВСУ раскритиковали командование за провал в Очеретине

Украинские военные обвинили своё командование в сдаче российским войскам села Очеретино в ДНР. Солдаты ВСУ рассказали корреспонденту чешского издания iDNES, что к бою их никто нормально не подготовил.

"Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Офицеры некомпетентные, а командование бригады плюёт на людей", — рассказал боец 115-й механизированной бригады, которая находится у Очеретина.

По мнению журналистов iDNES, командиры ВСУ отправили в населённый пункт неподготовленных военных из-за того, что недооценили обстановку. Украинские военные подчеркнули, что в результате такого просчёта потеряна не только территория, но и их сослуживцы.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ попали в окружение на окраине села Бердычи под Авдеевкой в ДНР. Группировка Вооружённых сил Украины испытывает проблемы с логистикой и подвозом боекомплекта и провизии.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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