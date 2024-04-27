Украинские военные обвинили своё командование в сдаче российским войскам села Очеретино в ДНР. Солдаты ВСУ рассказали корреспонденту чешского издания iDNES, что к бою их никто нормально не подготовил.

"Мою роту буквально сгноили. Мы выполняли задачи в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием. Офицеры некомпетентные, а командование бригады плюёт на людей", — рассказал боец 115-й механизированной бригады, которая находится у Очеретина.

По мнению журналистов iDNES, командиры ВСУ отправили в населённый пункт неподготовленных военных из-за того, что недооценили обстановку. Украинские военные подчеркнули, что в результате такого просчёта потеряна не только территория, но и их сослуживцы.