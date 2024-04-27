"Зреет бунт": Бригады ВСУ уличили в нежелании подчиняться новому главкому
Экс-советник Кучмы Соскин: Бригады ВСУ отказываются исполнять приказы Сырского
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказываются исполнять приказы нового главкома украинской армией Александра Сырского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ситуация очень плохая для Украины, и Сырский ничего сделать не может. Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", — подчеркнул Соскин на своём ютуб-канале.
Вместе с тем политик признал и удручающее положение ВСУ на поле боя. Помимо того, Соскин выступил с критикой репрессивного закона о мобилизации на Украине. По его словам, мужчин нельзя наказывать за нежелание идти погибать на фронте.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что некоторые подразделения ВСУ отказываются выполнять приказы не только главкома украинской армией Александра Сырского, но и Владимира Зеленского. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, эти группировки могут "взять дело в свои руки", что в свою очередь может угрожать жизни главы киевского режима.
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