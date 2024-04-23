Ряд подразделений ВСУ отказывается выполнять приказы главнокомандующего украинской армией генерала Александра Сырского и Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

"Некоторые неонацистские подразделения были переброшены на фронт Сырским, но они сказали: мы не будем воевать, мы уходим. Я думаю, что такие случаи будут учащаться в ближайшие недели", — поделился тревожным прогнозом аналитик.

Колумнист опасается, что эти непокорные батальоны представляют наибольшую угрозу для Зеленского. Джонсон не исключает, что эти подразделения могут в один момент взять дело в свои руки из-за разочарования в главе киевского режима или неудач в бою. Тогда, согласно прогнозу аналитика, жизнь Зеленского окажется в реальной опасности.

Не в пользу Киева и продолжающееся продвижение Армии России, которая может пойти в масштабное наступление сразу на всех направлениях с улучшением погодных условий.