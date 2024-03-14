"Выдаёт желаемое за действительное": Солдаты ВСУ резко отреагировали на слова Зеленского о ситуации на фронте

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) скептически отнеслись к высказыванию Владимира Зеленского о том, что наступление российских военных удалось остановить. Об этом сообщает датское издание DR.

"Солдаты артиллерийской части встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой", — указано в статье.

По информации издания, для украинских солдат это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное. Это никак не отражает то, что в реальности происходит на фронте. Между тем военные ВСУ продолжают жаловаться на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.