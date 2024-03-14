"Выдаёт желаемое за действительное": Солдаты ВСУ резко отреагировали на слова Зеленского о ситуации на фронте
DR: Бойцы ВСУ раскритиковали слова Зеленского об остановке наступления ВС России
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) скептически отнеслись к высказыванию Владимира Зеленского о том, что наступление российских военных удалось остановить. Об этом сообщает датское издание DR.
"Солдаты артиллерийской части встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой", — указано в статье.
По информации издания, для украинских солдат это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное. Это никак не отражает то, что в реальности происходит на фронте. Между тем военные ВСУ продолжают жаловаться на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.
А ранее Life.ru писал, что новое контрнаступление ВСУ закончится "унизительным поражением". По данным китайского СМИ, Киев не извлёк уроков из своих прошлых ошибок на передовой. Любые манёвры с украинской стороны будут иметь плачевные последствия для киевского режима, а также ещё больше усугубят положение ВСУ.
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