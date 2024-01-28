На Украине рассказали, как депутаты могут "убить" Раду и сместить Зеленского

Депутаты Верховной рады могут сместить Владимира Зеленского, если сделают украинский парламент недееспособным. Об этом сценарии рассказал бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский не хочет прекращать огонь и делать это перемирие временное до конца 2024 года, чтобы провести по конституции выборы и отменить военное положение. Тогда что остаётся делать? Это недееспособность парламента", — указал эксперт на своём ютуб-канале.

По его словам, Раду могут покинуть сразу несколько крупнейших фракций: "Батьковщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и связанный с арестованным олигархом Игорем Коломойским* блок "За будущее". Это может привести к недееспособности законодательного органа из-за отсутствия кворума, пояснил Соскин. В таком случае украинским властям придётся отменить военное положение в стране и провести "народное вече", чтобы учредить Раду заново.

Напомним, 26 января лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил о приближении "кризиса" в Раде, так как уже 17 депутатов от партии отказались от мандатов, из-за чего ей будет сложно собирать кворум в 226 человек. В связи с этими событиями политолог указал на зреющий в Верховной раде бунт против Зеленского, который грозит ему уменьшением власти.