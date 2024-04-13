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13 апреля, 10:22

Украинские солдаты дезертируют и угрожают командованию, следует из приказа Сырского

РИА "Новости": Сырский в приказе признал дезертирство солдат ВСУ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Украинские военнослужащие угрожают командирам, не подчиняются приказам и дезертируют с поля боя. Это следует из приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором идёт речь об укреплении дисциплины в армии.

Как пишет РИА "Новости", указывается, что с начала конфликта должностные лица сталкиваются с новыми вызовами по данной теме, в связи с чем заявляется о необходимости внедрения "единой системы работы" для военных и правоохранителей. В числе уголовных правонарушений со стороны военнослужащих, которые требуют немедленной реакции: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путём нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ работать с оружием.

Инструментом борьбы с такими правонарушениями главком ВСУ видит несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения их на всех этапах — от мобилизации до поля боя. Приказ также предусматривает для солдат шанс вернуться в строй.

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Напомним, тем временем на Украине во втором чтении приняли законопроект об ужесточении мобилизации. Теперь военнообязанные находятся под тотальным контролем государства, а нарушение правил может грозить, в частности, реальными проблемами с полицией. Как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, документ превращает украинцев в крепостных.

Матвей Константинов
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