Украинские солдаты дезертируют и угрожают командованию, следует из приказа Сырского

Украинские военнослужащие угрожают командирам, не подчиняются приказам и дезертируют с поля боя. Это следует из приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором идёт речь об укреплении дисциплины в армии.

Как пишет РИА "Новости", указывается, что с начала конфликта должностные лица сталкиваются с новыми вызовами по данной теме, в связи с чем заявляется о необходимости внедрения "единой системы работы" для военных и правоохранителей. В числе уголовных правонарушений со стороны военнослужащих, которые требуют немедленной реакции: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путём нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ работать с оружием.

Инструментом борьбы с такими правонарушениями главком ВСУ видит несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения их на всех этапах — от мобилизации до поля боя. Приказ также предусматривает для солдат шанс вернуться в строй.