"Воевать до последней украинки": Эксперт оценил идею Киева о мобилизации женщин
Эксперт Литовкин: Вашингтон приказал Украине воевать до последней украинки
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Внутренняя ситуация на Украине оставляет желать лучшего, высказался военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, киевский режим просто имитировал демократию, создавая иллюзию общественного обсуждения. Особое возмущение у специалиста вызывает вероятность введения мобилизации женщин, так как совсем недавно одна из депутатов Рады отметила, что без принятия этого решения Незалежная в итоге будет просто уничтожена.
"А что им торопиться? Что в этом году погибнут очередные 80 тысяч украинцев, что в следующем... Задача ведь простая, которую поставил им Вашингтон: воевать до последнего украинца. Но теперь новый приказ уже звучит так: воевать не только до последнего украинца, но и до последней украинки", — добавил Литовкин в беседе с "Царьградом".
Ранее граждан Украины предупредили, что при проведении мобилизации никому из них "отсидеться не удастся". С таким обращением к гражданам обратился командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк. По его словам, сколько бы помощи и оружия Киев ни получил от западных партнёров, это будет бесполезно в условиях, когда армии попросту не хватает людей. Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что закон о мобилизации на Украине превращает граждан в крепостных. А говоря о мобилизации женщин, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал подобные идеи полнейшей глупостью.