Внутренняя ситуация на Украине оставляет желать лучшего, высказался военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, киевский режим просто имитировал демократию, создавая иллюзию общественного обсуждения. Особое возмущение у специалиста вызывает вероятность введения мобилизации женщин, так как совсем недавно одна из депутатов Рады отметила, что без принятия этого решения Незалежная в итоге будет просто уничтожена.

"А что им торопиться? Что в этом году погибнут очередные 80 тысяч украинцев, что в следующем... Задача ведь простая, которую поставил им Вашингтон: воевать до последнего украинца. Но теперь новый приказ уже звучит так: воевать не только до последнего украинца, но и до последней украинки", — добавил Литовкин в беседе с "Царьградом".