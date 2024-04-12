Раскрыт замысел Зеленского, скрывающийся под видом мобилизации

Ужесточение мобилизации на Украине говорит о том, что Зеленский не собирается складывать оружие и идти на переговоры. Такое мнение выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с "Царьградом" .

По мнению журналиста, Зеленский хочет удержать нынешнюю линию соприкосновения, перекидывая туда "пушечное мясо" — солдат, которые не прошли даже минимальную подготовку. Он отметил, что именно такими людьми укомплектуют формирования в новую волну мобилизации.

"Делается это для того, чтобы дождаться принятия Конгрессом США пакета помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов и параллельно дать возможность возвести в тылу те рубежи линии долгосрочной обороны, которые сегодня строятся в расчёте на то, что если российское давление перерастёт уже в наступательные операции, то попытаться удержать российские войска с упором на систему долговременных укреплений", — сказал Коротченко.