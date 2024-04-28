Полковник СБУ раскрыл самое слабое место украинской обороны
Полковник СБУ Стариков: Россия ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту
Российские военные продолжают искать слабые места в украинской обороне, поэтому скоро направлений конфликта станет больше, тем более что РФ уже привлекла соответствующую силу. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"В ближайшее время направления конфликта загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу", — сказал он в эфире YouTube-канала "Вышка".
Он отметил, что ВС РФ продолжают искать участки фронта, где ВСУ стали слабеть. При этом полковник признался, что населённый пункт Очеретино в ДНР — самая незащищённая позиция украинской стороны.
Ранее Life.ru сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Новобахмутовку ДНР, а также разгромили три подразделения ВСУ. А несколько дней назад стало известно, что перекинутые к селу под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Таким трусливым шагом они поставили под угрозу большой отрезок фронта.
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