Полковник СБУ раскрыл самое слабое место украинской обороны

Российские военные продолжают искать слабые места в украинской обороне, поэтому скоро направлений конфликта станет больше, тем более что РФ уже привлекла соответствующую силу. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"В ближайшее время направления конфликта загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу", — сказал он в эфире YouTube-канала "Вышка".

Он отметил, что ВС РФ продолжают искать участки фронта, где ВСУ стали слабеть. При этом полковник признался, что населённый пункт Очеретино в ДНР — самая незащищённая позиция украинской стороны.