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28 апреля, 15:03

Полковник СБУ раскрыл самое слабое место украинской обороны

Полковник СБУ Стариков: Россия ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

Российские военные продолжают искать слабые места в украинской обороне, поэтому скоро направлений конфликта станет больше, тем более что РФ уже привлекла соответствующую силу. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"В ближайшее время направления конфликта загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу", — сказал он в эфире YouTube-канала "Вышка".

Он отметил, что ВС РФ продолжают искать участки фронта, где ВСУ стали слабеть. При этом полковник признался, что населённый пункт Очеретино в ДНР — самая незащищённая позиция украинской стороны.

Минобороны: ВС РФ отразили три контратаки ВСУ, уничтожив 270 бойцов и технику
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Ранее Life.ru сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Новобахмутовку ДНР, а также разгромили три подразделения ВСУ. А несколько дней назад стало известно, что перекинутые к селу под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Таким трусливым шагом они поставили под угрозу большой отрезок фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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