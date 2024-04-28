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28 апреля, 10:33

Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новобахмутовка

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российские силы взяли под контроль Новобахмутовку Донецкой Народной Республики и разгромили три подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка ДНР и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Семёновка", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.

Помимо того, российские бойцы отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ на этом участке фронта. В результате действий Армии России украинские подразделения потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

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К слову, несколькими днями ранее стало известно, что перекинутые к Новобахмутовке под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Этим они поставили под угрозу внушительный отрезок фронта.

Андрей Бражников
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