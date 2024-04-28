Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Новобахмутовка
Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские силы взяли под контроль Новобахмутовку Донецкой Народной Республики и разгромили три подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка ДНР и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Семёновка", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.
Помимо того, российские бойцы отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ на этом участке фронта. В результате действий Армии России украинские подразделения потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.
К слову, несколькими днями ранее стало известно, что перекинутые к Новобахмутовке под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Этим они поставили под угрозу внушительный отрезок фронта.