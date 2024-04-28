Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

Российские силы взяли под контроль Новобахмутовку Донецкой Народной Республики и разгромили три подразделения Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка ДНР и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Семёновка", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.

Помимо того, российские бойцы отразили 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ на этом участке фронта. В результате действий Армии России украинские подразделения потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.