Российские спецы вызвали панику в США "вскрытием" натовских трофеев с СВО

Если в руки военных РФ на Украине попадают экземпляры оружия стран НАТО, российские инженеры могут модернизировать собственный арсенал страны. Об этом рассказали на канале Defense TV.

"Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования", — сказано в материале.