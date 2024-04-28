Российские спецы вызвали панику в США "вскрытием" натовских трофеев с СВО
Defense TV: РФ улучшает своё оружие, изучая трофейные образцы вооружения НАТО
Если в руки военных РФ на Украине попадают экземпляры оружия стран НАТО, российские инженеры могут модернизировать собственный арсенал страны. Об этом рассказали на канале Defense TV.
"Изучение таких бронемашин НАТО, как Marder 1A3, Bradley M2A2 и CV 9040, позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными военными технологиями и принципами проектирования", — сказано в материале.
По словам авторов публикации, обладание знаниями о начинке оружия НАТО может позволить России развивать и создавать собственное вооружение, которое будет превосходить западное, нивелируя его сильные стороны. Обозреватели считают, что это в значительной степени усиливает боевую мощь Российской армии.
Ранее российским военным удалось успешно эвакуировать из зоны боевых действий немецкий танк Leopard. По мнению политолога, ценность для изучения в этой машине представляет лишь система связи, которую и собираются изучить российские инженеры. Теперь этот танк стал частью выставки, организованной Минобороны РФ на Поклонной горе в Москве.
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