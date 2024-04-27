Американские "умные" бомбы оказались бесполезны на Украине, пишут СМИ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут эффективно использовать американские высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России. Об этом сообщает портал Interia.

"Украинцы оказались первыми, кто заполучил их [GLSDB] в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными", — указано в статье.

В материале говорится, что работа снарядов GLSDB основана на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства РЭБ. Эти бомбы просто падают мимо цели. Дело в том, что GLSDB двигаются довольно медленно, поэтому они дольше подвергаются воздействию средств РЭБ.

Снаряды GLSDB — совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили её к запуску с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Боеприпас можно запускать с установок MLRS и HIMARS, дальность его полёта превышает 150 километров.