Стало известно, чьими разработками воспользовались ВСУ при ударе по Токмаку

ВСУ использовали бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые были разработаны и применялись странами НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB, разработанные и используемые странами НАТО. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Несмотря на то что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США", — рассказали собеседники агентства.