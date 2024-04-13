Стало известно, чьими разработками воспользовались ВСУ при ударе по Токмаку
Оперативные службы: ВСУ использовали снаряды GLSDB при ударе по Токмаку
ВСУ использовали бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые были разработаны и применялись странами НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB, разработанные и используемые странами НАТО. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Несмотря на то что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США", — рассказали собеседники агентства.
По их словам, на эти выводы их натолкнули осколки, обнаруженные на месте удара.
Напомним, вечером 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего повреждено минимум три многоквартирных дома. Изначально сообщалось, что погибло восемь человек, двое из них — дети. Позже губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что число погибших возросло до 11 человек. Сейчас продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком.
Flickr / Ministryofdefenceua