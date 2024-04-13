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13 апреля, 14:47

ВСУ обстреляли брянский посёлок кассетными снарядами, один человек ранен

Мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ брянской Суземки

ВСУ обстреляли посёлок Суземка с помощью РСЗО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадал один человек.

"Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки лёгкое ранение получила мирная жительница", — написал он в телеграм-канале.

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Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Также частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Напомним, вечером 12 апреля пришли новости об украинском обстреле Токмака Запорожской области. Без газа осталось почти 35 жилых домов, минимум три здания повреждено. Погибли десять человек, как минимум двое из них — дети.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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