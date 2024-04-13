ВСУ обстреляли брянский посёлок кассетными снарядами, один человек ранен

ВСУ обстреляли посёлок Суземка с помощью РСЗО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадал один человек.

"Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки лёгкое ранение получила мирная жительница", — написал он в телеграм-канале.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Также частично повреждены несколько жилых домовладений, хозпостройки и легковой автомобиль. На месте работают экстренные и оперативные службы.