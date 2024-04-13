Двое детей и пятеро взрослых пострадали при обстреле Горловки

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) число раненых из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи человек, среди них двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Количество раненых в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до 7", — написал Приходько в телеграм-канале.

Глава Горловки добавил, что после украинской вооружённой агрессии в жилом массиве найдены суббоеприпасы типа "колокольчик".

Боеприпас типа "колокольчик". Фото © Telegram / Приходько РИК