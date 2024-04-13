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13 апреля, 14:15

Двое детей и пятеро взрослых пострадали при обстреле Горловки

Мэр Приходько: При обстреле Горловки ранено семь человек, в том числе двое детей

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) число раненых из-за обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до семи человек, среди них двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Количество раненых в результате обстрела жилмассива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до 7", — написал Приходько в телеграм-канале.

Глава Горловки добавил, что после украинской вооружённой агрессии в жилом массиве найдены суббоеприпасы типа "колокольчик".

Боеприпас типа "колокольчик". Фото © Telegram / Приходько РИК

Боеприпас типа "колокольчик". Фото © Telegram / Приходько РИК

"Враг выпустил несколько ракет": ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
"Враг выпустил несколько ракет": ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

Ранее Life.ru писал, что 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Погибло десять человек. Без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего повреждено минимум три многоквартирных дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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