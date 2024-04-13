Девять человек пострадали при ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ
Последствия ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский
Девять человек пострадали при ракетном обстреле со стороны ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Им оказывают медицинскую помощь.
"Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов", — добавил глава ЛНР.
Напомним, 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Вероятно, для этого использовались крылатые Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, однако также пострадали жилые дома.