Девять человек пострадали при ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ

Девять человек пострадали при ракетном обстреле со стороны ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Им оказывают медицинскую помощь.

"Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов", — добавил глава ЛНР.