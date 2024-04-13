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13 апреля, 14:34

Девять человек пострадали при ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ

Последствия ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский

Последствия ракетного обстрела Луганска со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Русский

Девять человек пострадали при ракетном обстреле со стороны ВСУ, сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Им оказывают медицинскую помощь.

"Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов", — добавил глава ЛНР.

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Напомним, 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Вероятно, для этого использовались крылатые Storm Shadow. Целью стал машиностроительный завод, однако также пострадали жилые дома.

Матвей Константинов
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