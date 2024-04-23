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23 апреля, 13:58

"Вскрытию" быть!: Названа самая занятная для российских спецов деталь на трофейном танке Leopard

Политолог Михайлов призвал изучить средства связи на трофейном танке Leopard

Немецкий танк Leopard. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Немецкий танк Leopard. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российским конструкторам могут быть интересны средства связи на захваченном в зоне спецоперации на Украине немецком танке Leopard 2 ("Леопард-2"). Об этом рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".

"Важна его начинка, например средства связи. С этой точки зрения интересно. Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим", — отметил эксперт.

По мнению Михайлова, боевые функции этого танка не являются предметом интереса российских инженеров, поскольку боевые качества наших танков лучше. Однако "вскрытию" всё же быть, уверен он. При этом политолог сомневается, что это первый такой танк, который попал в руки российских военных.

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Ранее российским военнослужащим удалось захватить самый мощный из переданных Вооружённым силам Украины вариантов танка Leopard 2. Для эвакуации немецкого трофея из зоны боевых действий была проведена целая операция. Танк уже передан в распоряжение Минобороны РФ.

Владимир Озеров
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