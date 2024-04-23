"Вскрытию" быть!: Названа самая занятная для российских спецов деталь на трофейном танке Leopard
Политолог Михайлов призвал изучить средства связи на трофейном танке Leopard
Немецкий танк Leopard. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российским конструкторам могут быть интересны средства связи на захваченном в зоне спецоперации на Украине немецком танке Leopard 2 ("Леопард-2"). Об этом рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".
"Важна его начинка, например средства связи. С этой точки зрения интересно. Мы взяли очередной трофей, который досконально изучим", — отметил эксперт.
По мнению Михайлова, боевые функции этого танка не являются предметом интереса российских инженеров, поскольку боевые качества наших танков лучше. Однако "вскрытию" всё же быть, уверен он. При этом политолог сомневается, что это первый такой танк, который попал в руки российских военных.