"Вскрытию" быть!: Названа самая занятная для российских спецов деталь на трофейном танке Leopard

Российским конструкторам могут быть интересны средства связи на захваченном в зоне спецоперации на Украине немецком танке Leopard 2 ("Леопард-2"). Об этом рассказал политолог Евгений Михайлов в беседе с телеканалом "360".

По мнению Михайлова, боевые функции этого танка не являются предметом интереса российских инженеров, поскольку боевые качества наших танков лучше. Однако "вскрытию" всё же быть, уверен он. При этом политолог сомневается, что это первый такой танк, который попал в руки российских военных.