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24 апреля, 05:55

ВСУ сорвали свою ротацию в ДНР и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта

В ДНР заявили, что подразделения ВСУ сорвали свою же ротацию в Новобахмутовке

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Сирський

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Сирський

Перекинутые к Новобахмутовке под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"ВФУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Наблюдаем", — сообщил он ТАСС и добавил, что в результате действий украинских бойцов существенная часть позиций ВСУ в этом районе осталась без прикрытия.

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А ранее российские штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Наши лётчики на Су-25 уничтожили специальную технику и живую силу противника. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

Андрей Бражников
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