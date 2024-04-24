ВСУ сорвали свою ротацию в ДНР и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта

Перекинутые к Новобахмутовке под Авдеевкой подразделения украинской армии отказались заходить на заданные позиции и сорвали ротацию. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"ВФУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Наблюдаем", — сообщил он ТАСС и добавил, что в результате действий украинских бойцов существенная часть позиций ВСУ в этом районе осталась без прикрытия.