Некоторые участки фронта, который удерживают украинские войска, могут посыпаться уже в нынешнем году. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, где приводится мнение военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади.

Авторы материала указывают, что потери, которые ВСУ понесли недавно западнее Авдеевки, говорят об очевидно уязвимом положении, в котором находятся Украина и её войска. Причины известны — долгая пауза в поставках вооружений от западных партнёров и острый мобилизационный кризис в самой Незалежной, из-за которого невозможно найти достаточно рекрутов для пополнения украинских подразделений на фронте.



