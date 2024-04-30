ВСУ предрекли военную катастрофу после череды провалов
WSJ: Фронт ВСУ может обрушиться под ударами Российской армии уже в 2024 году
Российский танк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Некоторые участки фронта, который удерживают украинские войска, могут посыпаться уже в нынешнем году. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, где приводится мнение военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади.
"Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна", — считает военный эксперт.
Авторы материала указывают, что потери, которые ВСУ понесли недавно западнее Авдеевки, говорят об очевидно уязвимом положении, в котором находятся Украина и её войска. Причины известны — долгая пауза в поставках вооружений от западных партнёров и острый мобилизационный кризис в самой Незалежной, из-за которого невозможно найти достаточно рекрутов для пополнения украинских подразделений на фронте.
Аналогичные мнения высказываются и с украинской стороны. Ранее Life.ru рассказывал о мнении украинского политолога, который заявил, что сдача ВСУ Очеретина лишит украинские войска возможности остановить продвижение ВС РФ на запад. Эксперт добавил, что Незалежная рискует потерять ещё больше территорий, чем сейчас, если российское командование продолжит развивать тактическое преимущество на Авдеевском направлении. Похожие прогнозы делают и наши военные: командир спецназа "Ахмат" считает, что противник может посыпаться уже к июню и поставки западного вооружения не способны исправить положение ВСУ.