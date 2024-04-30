Пленный боец ВСУ захотел отомстить командирам за обман: "Хочется кинуть им гранату!"

Командование украинской армии отправило на передовые позиции в Очеретино мужчин, которые в силу возраста непригодны к службе. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Ведерников.

"У нас где-то процентов 60, наверное, все люди старше и непригодны к военной службе. Воевать никто не хотел. У нас большинство непригодные к военной службе. И нам сказали, что мы в Очеретино, или в Запорожской, или в Херсонской области будем охранять штабы, дежурить на блокпостах", — вспоминает пленный на видео Минобороны РФ.

По словам Ведерникова, командиры ВСУ перед отправкой бойцов на передовую заверили его с сослуживцами в том, что перед ними будет ещё несколько линий обороны. По его словам, они отправились на позиции в качестве "сторожей". В итоге бойцы подразделения узнали о реальном положении только после захвата в плен российскими военнослужащими.

"Я хотел взять гранату, зайти и кинуть им в кабинет, этим командирам. Мы неподготовленные, мы нигде не учились",— возмутился Ведерников и подчеркнул, что большинство украинских солдат, если бы знали, куда их везут, не поехали бы туда.