Военнослужащие украинской армии стреляют на поражение по своим сослуживцам, которые приняли решение сдаться в плен Вооружённым силам Российской Федерации. Об этом рассказал военнопленный Андрей Бабенко.

На фронте он, в числе многих прочих украинцев, оказался после принудительной мобилизации — вручили повестку и привезли в ТЦК (украинский военкомат) на мимолётную медкомиссию. Как и большинство призывников, Андрея признали годным к службе и передали в распределительный пункт, откуда он был направлен в Великобританию для военной подготовки.

"Постреляли за всё время по два рожка патронов, потом в основном вся подготовка была сосредоточена на окопах и блиндажах. После возвращения сразу попали на направление Лиман. Мы понесли большие потери. Много было "двухсотых", "трёхсотых", пропавших без вести", — вспоминает военнопленный.

Несмотря на нехватку личного состава, подразделение не стали доукомплектовывать, а отправили оборонять новые позиции, где они находились неделю, вспоминает Бабенко. За этот срок в части, по которой регулярно наносили удары ВС РФ, почти не осталось бойцов — как только они попытались зайти на позиции, Российская армия встретила их шквалом дронов и мин, самого Андрея через два часа после выхода контузило, и его отправили восстанавливаться в госпиталь. Там он находился только два дня, после чего был вынужден снова отправиться на фронт.