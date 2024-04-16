В ДНР предложили способ замотивировать бойцов ВСУ массово сдаваться в плен

Демократические реформы российского законодательства в отношении военнопленных могут ускорить переход бойцов ВСУ на сторону России. Такое мнение высказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, отметив, что такая идея появилась у него и нескольких мигрантов из Украины, которые видят будущее своей страны в мирном сосуществовании с Российской Федерацией.

"Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство России, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее. Почему? Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта всё равно подпадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме", — цитирует Кимаковского РИА "Новости".

По его мнению, сейчас на линии фронта с украинской стороны осталось не так уж и много убеждённых националистов, в сравнении с огромным количеством людей, которых киевский режим насильно отправил воевать против Российской Федерации, и для них должен быть продуман "мягкий заход" — возможность встать под флаг РФ. Большая часть этих солдат не хочет вражды с россиянами и были бы рады мирному сосуществованию двух наших стран, но Киев принудительно отправляет их на линию боевого столкновения с российскими войсками, угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Конечно, существует опасность того, что таким образом под видом добрых намерений в Россию попытаются проникнуть люди с недобрыми умыслами, но российские спецслужбы смогут обеспечить стране безопасность, считает помощник главы ДНР.

Он подчеркнул, что стоящие перед Российской Федерацией задачи нужно решать и с помощью мягкой силы, показывая человеческое отношение к противнику и ослабляя украинскую армию без ненужных жертв с обеих сторон. В таком случае бойцы ВСУ не только будут сами с большей готовностью сдаваться в плен, но и приводить с собой несговорчивых командиров, а также привозить технику, в том числе и поставленную Западом. А за доставку в российский стан особо злостных военных преступников с украинской стороны или интересного образца вооружения можно предлагать материальное вознаграждение, что наверняка заставит многих задуматься и заинтересоваться, подытожил собеседник агентства.