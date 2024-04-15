За два года боевых действий украинские военнослужащие ослабли. Об этом в интервью корреспондентам iDNES рассказал чешский наёмник ВСУ Пётр.

По его словам, украинцы слабеют, что является чистым фактом. Он подчеркнул, что это признают даже сами военные. Собеседник издания отметил, что два года представляют собой внушительный срок для тела и психики. Помимо этого, в материале говорится, что в настоящее время украинские войска испытывают недостаток боеприпасов.