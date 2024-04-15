"Перспективы нерадужные": Чешский наёмник ВСУ сообщил, что украинцы слабеют на передовой
Чешский наёмник ВСУ Пётр рассказал, что украинские военные слабеют на передовой
За два года боевых действий украинские военнослужащие ослабли. Об этом в интервью корреспондентам iDNES рассказал чешский наёмник ВСУ Пётр.
По его словам, украинцы слабеют, что является чистым фактом. Он подчеркнул, что это признают даже сами военные. Собеседник издания отметил, что два года представляют собой внушительный срок для тела и психики. Помимо этого, в материале говорится, что в настоящее время украинские войска испытывают недостаток боеприпасов.
"Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, нерадужные", — констатировал наёмник.
Ранее Life.ru писал, что военнослужащие ВС РФ нанесли удар по расположению французских наёмников в Славянске. Также там находились украинские артиллеристы.
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