За неделю 27 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ
За минувшую неделю в плен ВС России сдались почти 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал, как трое бойцов ВСУ сдаются в плен ВС РФ на берегу Днепра. Ради этого они переправились на подконтрольную нашим войскам сторону реки. Солдаты заранее договорились об этом с российской стороной.
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