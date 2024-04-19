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19 апреля, 12:55

За неделю 27 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ

За минувшую неделю в плен ВС России сдались почти 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал, как трое бойцов ВСУ сдаются в плен ВС РФ на берегу Днепра. Ради этого они переправились на подконтрольную нашим войскам сторону реки. Солдаты заранее договорились об этом с российской стороной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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