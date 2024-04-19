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19 апреля, 08:33

Трое украинских бойцов переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен России

Сальдо: Трое бойцов ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр, чтобы сдаться в плен Российской армии. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, показав видео, как украинские бойцы высаживаются из лодки и, бросив оружие, прижимаются к земле в ожидании "приёма".

Украинские военнослужащие высаживаются на берегу Днепра и сдаются в плен ВС РФ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, всё было скоординировано и прошло успешно", — проинформировал глава региона.

Теперь герои видео выживут и после победы России вернутся к своим семьям, подчеркнул Сальдо. Он призвал украинских солдат не умирать за Владимира Зеленского, а бросать оружие и сдаваться, для чего можно написать в специальный чат-бот.

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Ранее под Авдеевкой в российский плен сдались сразу девять украинских десантников. Бойцы элитного подразделения признались, что им не отправляют подкрепления, и призвали товарищей сложить оружие.

Обложка ©

Telegram / Владимир Сальдо

Матвей Константинов
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